Bursa'da minibüs park halindeki TIR’a çarptı: 3 kişi araçta sıkıştı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki TIR’a çarpan minibüste sıkışan 3 kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında Emre A.’nın (23) kontrolünü kaybettiği 16 ZH 453 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 10 AKL 489 plakalı TIR'a yandan çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile ikizi Muhammed A. (23) ve Sedat Ö. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Bursa
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