Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 58 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:16

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri, Cumhuriyet başsavcılığından alınan izin sonrası teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheli tutuklandı. Polis, uyuşturucu kullanan 190 kişi hakkında işlem yaptı.

OPERASYON DRONLA TAKİP EDİLDİ

Soruşturmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü, daha önceden adreslerini belirlediği uyuşturucu tacirlerine yönelik, geçen salı sabahı, Özel Harekat ile Çevik Kuvvet şubeleri müdürlükleri ekiplerinin de aralarında olduğu 120 ekip ve 1200 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı baskınlarda; 12 narkotik köpeği, 1 helikopter, 3 İHA kullanıldı. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırarak girdiği evlerdeki baskınlar, dronla da havadan takip edildi.

Şüphelilerin ev, iş yerleri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda toplam 6 kilo 100 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram esrar, 550 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 63 adet yeşil reçete ile satılan hap, 20 tabanca, 210 fişek, 3 tüfek, 3 adet kartuş, uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi, 34 bin 410 TL ele geçirilirken, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i savcılık tarafından, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; 36 şüpheli ise tutuklandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce cezaevine gönderilen 22 kişiyle toplam 58 sanığın tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmaya başladı.