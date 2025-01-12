Nişanlı çift ölümden döndü: Bursa'da otomobil kivi bahçesine uçtu!
Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kivi bahçesine uçtuğu kazada nişanlı çift yaralandı.
Çakırca çıkışı mevkisinde saat 22.00 sıralarında İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Eren S. (22) yönetimindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine uçtu.
Kazada sürücü Mehmet Eren S. ile otomobildeki nişanlısı Buse Y. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Eren S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Bursa
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