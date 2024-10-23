Bursa’da operasyon: 4 ton sahte içki ele geçirildi!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:25

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:25

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya ilçesindeki bir depoda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

S.Ö. adlı şüphelinin, fermantasyon yöntemiyle sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri el altından piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Depoya yapılan baskında, 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.