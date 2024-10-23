Bursa’da operasyon: 4 ton sahte içki ele geçirildi!
Kentteki bir depoya yapılan baskında 4 ton sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri üretip, piyasaya süren S.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya ilçesindeki bir depoda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.
S.Ö. adlı şüphelinin, fermantasyon yöntemiyle sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri el altından piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Depoya yapılan baskında, 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #gözaltı #Kaçakçılık #Sahte içki #Bursa
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Avukatları harekete geçti
- Bahçeli'nin, Öcalan açıklaması şok etkisi yarattı! Barış
- Ölümden dönen Reha Muhtar ilk kez görüntülendi!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt