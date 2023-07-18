Diyarbakır'da orman yangını... İki mahalle risk altında!
Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınında gece saatlerinde orman yangını çıktığı ve bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı.
Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınu 5 arazöz ve 15 ekiple söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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