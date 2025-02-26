Bursa'da 'oto faresine' operasyon... 30 suç kaydı çıktı: Çaldığı malzemelerle yakalandı!

Bursa’da 4 ayrı araca girip hırsızlık yapan oto faresi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı. 30 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 'oto faresine' operasyon... 30 suç kaydı çıktı: Çaldığı malzemelerle yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:50

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde araçlarını park eden vatandaşların otomobillerine dadanan oto faresi farklı günlerde 4 araca girdi.

Araçlarda bulduğu değerli malzemeleri ve parayı çalan şüpheli kayıplara karışırken, mağdur vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışması sonrası şüphelinin 30 suç kayıtlı Gökhan E. (49) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresine yapılan operasyon sonrası çaldığı malzemelerle yakalanan hırsız, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Yer Bursa... 21 yaşındaki Seher, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Yer Bursa... 21 yaşındaki Seher, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!

Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!
Bursa'da acı olay: Mekan çıkışı kaza yapan DJ Tuna Selimoğlu hayatını kaybetti

Bursa'da acı olay: Mekan çıkışı kaza yapan DJ Tuna Selimoğlu hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler