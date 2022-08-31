İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağış kaç gün sürecek? AFAD uyardı!
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek?
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine; ani sel, su baskını, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olunması için uyarı mesajı gönderildi.
YAĞIŞ NEREDE GÖRÜLECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFAD UYARDI!
AFAD tarafından yurttaşlara gönderilen mesajda "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da yağmurlu havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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