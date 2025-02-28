İstanbul'da yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece’de izinliyken kendisi motosikletiyle seyreden yunus polisi Hüseyin Caymaz yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:08

Olay gece saat 02.00 sıralarında E5 Büyükçekmece Karayolu S Rampa mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli Yunus polisi Hüseyin Caymaz, izinli olduğu sırada kendi motosikletiyle seyir halindeydi.

Caymaz bu sırada bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza haberini alan çok sayıda meslektaşı da olay yerine geldi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Caymaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Caymaz’ın cenazesi morga kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Büyükçekmece #Yunus #polis

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