Nikahtan dönüyorlardı: Çanakkale'de ölümlü kaza

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile üyelerinin bulunduğu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Nikahtan dönüyorlardı: Çanakkale'de ölümlü kaza
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 23:47

Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne seyreden Nuri Ziya Mavi idaresindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil, Etili köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savrulurken, alev alarak yanan 34 KMU 689 plakalı otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Çan'da yapılan nikahtan dönen sürücü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetti, aralarında gelinin de bulunduğu A.T, T.G, M.M, A.M.T ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mavi'nin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çanakkale #çarpışma #kaza

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