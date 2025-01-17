Bursa'da otomobil korkuluklarda asılı kaldı: Ölü ve yaralılar var!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil elektrik direğine çarpıp, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada otomobilde bulunan Muharrem P. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bursa'da otomobil korkuluklarda asılı kaldı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 08:39

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi, Sırameşeler mevkiinde saat 01.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; M.P. idaresindeki 16 CAU 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada, sürücü M.P. ile yanında bulunan Z.P., F.P. ve Muharrem P. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem P.'nin, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #elektrik direği #kaza #korkuluk

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