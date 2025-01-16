Sivas'ta feci kaza... Okul servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!

Fatih Mahallesi'nde okul servisi ile cipin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta feci kaza... Okul servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:48

Sivas'ta Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde M.Y.Y. yönetimindeki 58 S 0222 plakalı öğrenci servisi, Ö.E. idaresindeki 58 ACV 149 plakalı cip ile çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü ile serviste bulunan öğrenciler U.D., H.K. ve B.Y.D. yaralandı.

Yaralılar, Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Etiketler: #kaza #sivas #servis #sürücü

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