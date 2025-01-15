Bursa'da seyir halindeki midibüs alev topuna döndü!
Orhangazi ilçesinde seyir halindeki midibüs, alev alev yandı. Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinden Yalova'nın Sugören köyüne seyir halinde olan İrfan Karabayır yönetimindeki 77 ADH 719 plakalı köy muhtarlığına ait midibüs, saat 08.00 sıralarında motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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