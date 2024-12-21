İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Büyükçekmece E-5 yan yolda bir otomobil, seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü!
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:08

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde saat 14.50 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 66 PD 178 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü dışarıya çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yanan aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, trafik durma noktasına geldi.


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