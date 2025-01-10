Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:49

Siverek-Karacadağ karayolunda sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Araç sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücüler, kendi imkânlarıyla alevleri söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.