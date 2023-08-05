Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!
Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı.
Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
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