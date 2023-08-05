Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!

Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:19
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı.

Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. 


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