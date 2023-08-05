Heybeliada’da korkutan yangın!

Heybeliada'da havai hatlardan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:23
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Heybeliada’da saat 09.30 sıralarında havai hatlarda yangın çıktı. Havai hatlardan çıkan alevler hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye de sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Heybeliada Yangın itfaiye itfaiye eri

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