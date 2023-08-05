Heybeliada’da korkutan yangın!
Heybeliada'da havai hatlardan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı.
Heybeliada’da saat 09.30 sıralarında havai hatlarda yangın çıktı. Havai hatlardan çıkan alevler hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye de sıçradı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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