Aksaray'da ot yangını ormana sıçradı, 5 bin fidan yandı

Aksaray'da çıkan ot yangını ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 17:43
Aksaray'da ot yangını ormana sıçradı, 5 bin fidan yandı
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Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde saat 12.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

HAYVANLAR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangında 3 dekar arazideki yaklaşık 5 bin fidanın yandığı belirtildi. Ormandaki bazı hayvanlar da alevlerin arasında kaldı.

Ekiplerinin soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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