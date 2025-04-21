Bursa'da Papa Francis adına lokma döküldü

Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, Bursa’nın İznik ilçesinde derin üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa’nın ölümü sonrası, esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.

Bursa'da Papa Francis adına lokma döküldü
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:54

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

21 Mayıs’ta İznik’e gelmesi beklenen Papa’nın ani ölünü İznik’te herkesi şoka soktu. Papa’nın ziyaret edeceği Bazilika’da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

Yurttaşlar ve esnaf, "Papa’nın gelmesi İznik’in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.


Etiketler: #francis #Bursa

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