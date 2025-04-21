Hristiyan dünyasında gözler Papa seçiminde: Yeni Papa için en güçlü adaylar kimler?
Katolik dünyası, Papa Francis’in vefatıyla yeni bir döneme giriyor. Konklav süreci başlarken, Vatikan’daki güç dengeleri ve küresel temsil arayışı, yeni Papa’nın kim olacağı sorusunu gündeme taşıyor. İşte, Katolik dünyasının yeni lideri olmak için öne çıkan 5 Kardinal...
Papa Francis’in hayatını kaybetmesiyle birlikte Katolik Kilisesi’nde yeni bir lider arayışı başladı. Konklav süreci, dünya genelindeki 1,3 milyar Katolik için büyük önem taşıyor. Yeni Papa’nın seçimi, sadece dini değil, aynı zamanda diplomatik ve kültürel etkiler de yaratacak. Bu süreçte, farklı kıtalardan ve kültürlerden 5 kardinal öne çıkıyor...
KARDİNAL LUIS ANTONIO TAGLE (FİLİPİNLER)
1957 doğumlu Luis Antonio Tagle, Manila'da dünyaya geldi. 1982'de rahip olarak atandıktan sonra, 2001'de Imus Piskoposu ve 2011'de Manila Başpiskoposu oldu. 2012'de Kardinal ilan edildi. 2020'de Vatikan'ın Evanjelizasyon Dairesi'nin başına getirildi. Asya'dan çıkabilecek ilk Papa olarak görülüyor. Yoksullukla mücadele ve sosyal adalet konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
KARDİNAL PIETRO PAROLIN (İTALYA)
1955 doğumlu Pietro Parolin, İtalya'nın Schiavon kentinde doğdu. 1980'de rahip olarak atandıktan sonra, Vatikan Diplomatik Akademisi'nde eğitim aldı. 1986'da Vatikan'ın diplomatik hizmetine katıldı ve Nijerya ile Meksika'da görev yaptı. 2013'te Vatikan Devlet Sekreteri olarak atandı. Diplomatik deneyimi ve uluslararası ilişkilerdeki rolüyle öne çıkıyor.
KARDİNAL MATTEO ZUPPI (İTALYA)
Papa Francis'in gözdesi olarak kabul edilen Kardinal Zuppi, 1955'te Roma'da doğdu. 1981'de rahip olarak atandıktan sonra, Sant’Egidio topluluğuyla barış ve diyalog çalışmalarında bulundu. 2012'de Roma Yardımcı Piskoposu, 2015'te Bologna Başpiskoposu oldu. 2019'da Kardinal ilan edildi. 2022'de İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı seçildi. Barış misyonları ve sosyal adalet konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
KARDİNAL PETER TURKSON (GANA)
1948 doğumlu Peter Turkson, Gana'nın Nsuta-Wassaw kentinde doğdu. 1992'de Cape Coast Başpiskoposu olarak atandı. 2003'te Kardinal ilan edildi. 2010'da Adalet ve Barış Konseyi Başkanı, 2017'de Bütünsel İnsan Gelişimi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2022'de Papalık Bilimler Akademisi Şansölyesi olarak atandı. Afrika'dan çıkabilecek ilk Papa olarak görülüyor.
KARDİNAL PETER ERDO (MACARİSTAN)
1952 doğumlu Peter Erdo, Budapeşte'de doğdu. 2002'de Esztergom-Budapeşte Başpiskoposu ve Macaristan Primi olarak atandı. 2003'te Kardinal ilan edildi. 2005-2015 yılları arasında Avrupa Piskoposlar Konferansı Başkanı olarak görev yaptı. Teolojik bilgisi ve Avrupa'daki muhafazakâr Katolik çevrelerle olan ilişkileriyle tanınıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Yastığa başını koyunca bile düşünen burçlar hangileri?
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Rektörün kızı da sınav listesinde