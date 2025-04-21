Hristiyan dünyasında gözler Papa seçiminde: Yeni Papa için en güçlü adaylar kimler?

Papa Francis’in hayatını kaybetmesiyle birlikte Katolik Kilisesi’nde yeni bir lider arayışı başladı. Konklav süreci, dünya genelindeki 1,3 milyar Katolik için büyük önem taşıyor. Yeni Papa’nın seçimi, sadece dini değil, aynı zamanda diplomatik ve kültürel etkiler de yaratacak. Bu süreçte, farklı kıtalardan ve kültürlerden 5 kardinal öne çıkıyor...