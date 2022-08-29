Bursa'da bariyerlere çarpan servis minibüsü takla attı: 1 yaralı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 06:15

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi’nde kent merkezine ilerleyen Burhan Yıldırım idaresindeki 16 S 4643 plakalı servis minibüsü, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Metrelerce savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikteki Hacivat Deresi’ne yönelen servis minibüsü, köprüdeki bariyerlere çarparak takla attı.

SERVİS MİNİBÜSÜNDE YOLCU BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada sürücü Burhan Yıldırım yaralanırken, servis minibüsünde yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Ankara Yolu Caddesi’nin trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

KAZADA YAKINLARININ ÖLDÜĞÜNÜ SANARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün yakınları, Yıldırım’ın öldüğünü sanarak gözyaşı döktü. Ekipler ve çevredekiler, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi.

Tedavi altına alınan Burhan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada servis minibüsünün sağ ön tekerleğinin koptuğu görüldü. Takla atan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı