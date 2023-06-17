Bursa’da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. İlçeyi esir alan yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 16:32
Bursa’da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentteki birçok noktada etkisini gösteren yağış, Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatı felç etti.

Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.


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