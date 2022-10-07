Jandarma ele geçirdi: Kırklareli'de 1320 litre sahte içki

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1320 litre sahte içki ele geçirildi.

DHA
07 Ekim 2022 Cuma, 14:44
Jandarma ele geçirdi: Kırklareli'de 1320 litre sahte içki
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği baskında 1320 litre sahte içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

 


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