Jandarma ele geçirdi: Kırklareli'de 1320 litre sahte içki
Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1320 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği baskında 1320 litre sahte içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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