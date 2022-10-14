Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın

Gaziantep’te iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 12:51
Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
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Ünaldı Mahallesi’nde bulunan bir iplik atölyesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.  


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