Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
Gaziantep’te iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünaldı Mahallesi’nde bulunan bir iplik atölyesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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