Yer: Marmaris... Kirada anlaşamadı, otelde yangın çıkardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2'si çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Yangını, otelle kira zammında anlaşamayan otelin altındaki barın işletmecisinin çıkardığı iddia edildi.
Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.
KİRA ZAMMI TARTIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKARDI
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'yu (30) gözaltına aldı.
Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi.
Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.
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