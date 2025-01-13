Faciadan dönüldü... Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!
Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle yandı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.
Adana-Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden şoför, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Otoyolda bir süre ulaşıma kapanan trafik, çalışmaların bitmesinin ardından yeniden açıldı.
Yolcular da başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Adana #yolcu otobüsü #Yangın
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