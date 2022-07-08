Bursa'da şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için 'şiddetli yağmur' uyarısında bulundu.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 16:09
Bursa'da şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, ''Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bilecik illeri geneli, Bursa’nın güneydoğu kesimleri (Yenişehir, İnegöl, Keles, Kestel) ile Kütahya çevrelerinde (Kütahya, Aslanapa, Tavşanlı, Altıntaş, Domaniç) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi. 



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