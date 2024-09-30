Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Bursa'da Osmangazi ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:26

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.O'nun silah ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ile 53 fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Bursa

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