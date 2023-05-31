Gaziantep'te feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:38

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:41

Gaziantep'te Yamaçtepe mevkiinde gece geç saatlerde, arkadaşlarının asker uğurlamasından dönen Şerif Hüseyin'in de (15) içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen otomobile çarptı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole devrilen otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan ve sıkıştığı için çıkamayan Şerif Süleyman, yanarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Şerif Hüseyin'in cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.