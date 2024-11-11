Bursa'da vahşet: 3 kurt ormanda öldürülmüş halde bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, 100’er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.
İnegöl'de Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı.
Yürüyüşe devam eden Cabir, 100’er metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü.
'AVCI' İDDİASI
O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.
Etiketler: #Bursa
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