Bursa'da vahşet: 3 kurt ormanda öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, 100’er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.

Bursa'da vahşet: 3 kurt ormanda öldürülmüş halde bulundu
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DHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:46

İnegöl'de Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı.

Yürüyüşe devam eden Cabir, 100’er metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü.

'AVCI' İDDİASI

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi. 


Etiketler: #Bursa

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