Bursa'da sulama havuzuna giren çocuk boğuldu
Bursa'da tarım arazisinde bulunan sulama havuzuna giren çocuk boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi kırsal Karabalçık Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ahmet Can Şimşek ve 4 arkadaşı, serinlemek için sulama havuzuna girdi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Can'ın arkadaşlarının durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Mahalleliler tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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