Bursa’da Tarihi Balibey Han Çarşısı’nda korkutan yangın

Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:12

Güncelleme: 21.03.2024 - 19:12

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan ve restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşı’nda faaliyet gösteren radyo tamircisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangında 3 iş yeri zarar görürken Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Yangında zarar gören esnaflarımız için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.