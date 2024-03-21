Bursa’da Tarihi Balibey Han Çarşısı’nda korkutan yangın

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşısı’nda yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:12
Bursa’da Tarihi Balibey Han Çarşısı’nda korkutan yangın
Abone Ol google-news

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan ve restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşı’nda faaliyet gösteren radyo tamircisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangında 3 iş yeri zarar görürken Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Yangında zarar gören esnaflarımız için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Bursa haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da depo yangını!

Ankara’da depo yangını!
Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın: 11 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın: 11 ölü
Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı

Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'

Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları

Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları