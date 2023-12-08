Denizli’de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Denizli’de yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol imal ederek satış yapmaya hedefleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:31
Denizli’de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kaçak-sahte alkol satışı ve imal eden şahıslara yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Kaçak-sahte alkollü içki imalatı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 110 şişe kaçak içki, 109 litre etil alkol, 83 litre kaçak içki ve alkol yapım malzemeleri ele geçirildi.


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