Çanakkale'de 92 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 92 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'KB-4510' Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki 92 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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