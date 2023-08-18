Kayseri'de feci olay: Traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü
Traktör ile römork arasında sıkışan 15 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Hayriye Mahallesi'nde 15 yaşındaki Muhammet Levent Zorlu, saman boşaltılan römorku traktörle birleştirmek isterken römorkun kaymasıyla arada sıkıştı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan genç ambulansla Sivas’ın Şarkışla ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zorlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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