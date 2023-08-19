Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:17
Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Necmi Ecevit (62) idaresindeki otomobil, Çorum-Yozgat karayolu Fakılar köyü yakınlarında Gazi Tokmak'ın (64) kullandığı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Necmi Ecevit ile araçta bulunan Neriman (54) ve Solmaz Gizem Ecevit (23) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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