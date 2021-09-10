Uçak inmeyen havalimanına elektrik ihalesi: İhalenin kime verileceği de belli

10 Eylül 2021 Cuma, 12:22

2020 Şubat ayında yapımı biten, tam 76 milyon TL harcanan ve hizmete açıldığı 18 aydan bu yana tek bir uçak dahi inmeyen Balıkesir Merkez Havalimanı'na yurttaşın vergileri akmaya devam edecek.

Havaalanıyla ilgili son gelişmeyi CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin kamuoyuyla paylaştı. Uçak inmeyen havaalanına 1 milyon 150 bin KW elektrik alımı ihalesi açıldığını belirten Aytekin “Cumhuriyet tarihinin Zafer Havaalanından sonraki en büyük atıl projesi olan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda israf sürüyor. Açıldığı günden bu güne bir tek uçak inmeyen havaalanı şimdi de 1milyon 150 bin KW’lık enerji ihalesine çıkıyor. Muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli. Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Vatandaş almadığı hizmete vergilerle kaynak yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDE ÇİÇEKLE KARŞILAYACAKLAR"

Aytekin, havalimanı ve 30 Eylül’de yapılacağı belirtilen elektrik ihalesi için şunları dile getirdi:

"Balıkesir Merkez Havaalanı konusu çokça gündeme getirildi. AKP’nin strateji ve akıldan uzak politikaları sonucu geldiğimiz noktada Balıkesir için bir karadeliğe dönüşen Merkez Havaalanı, 76 milyon TL harcanarak yapıldı. Bugün ise havaalanında yer hizmetleri çalışıyor, bankolarda personel çalışıyor, kule çalışıyor, güvenlik çalışıyor. Ama uçak çalışmıyor. Selamsız bandosu gibi uçak bekleniyor. AKP’nin vekilleri dönüyor bir pandemi diyor, bir hava durumu diyor, THY programa aldı diyor. Ulaştırma Bakanına gidip görüşüyorlar, ha indi ha inecek deniliyor. Ama sonuç değişmiyor. Balıkesir Merkez Havalimanı öylece duruyor. Muhtemelen seçime kadar bir uçağı indirmeyi büyük başarı gibi duyuracaklar. İnecek ilk uçağı çiçekle karşılayacaklar. Resmi program yapıp onu da temsil ağırlama bütçesine yazacaklar. Çünkü AKP, kamu kaynaklarını, Balıkesirlinin verdiği vergiyi sömürmeyi gayet iyi biliyor. Ama iş hizmete gelince kaplumbağa adımı ile ilerliyor.

Ülke kaynaklarını sömürmeyi kendilerine görev bilen AKP zihniyeti, yapmadığı hizmetlerin reklamını yaparak sadece şov yapıyor. Vatandaş cebindeki paraya bakıyor. En güzel ölçüm vatandaşın cebindeki para. Halk artık seçim gününü iple çekiyor."



