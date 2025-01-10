Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aramalarda; bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:48

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “8 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.



Etiketler: #bitlis #narkotik #Operasyon #uyuşturucu

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