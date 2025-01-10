Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:48

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:48

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “8 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.



