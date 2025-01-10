Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aramalarda; bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “8 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.
Etiketler: #bitlis #narkotik #Operasyon #uyuşturucu
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