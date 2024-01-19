Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:42

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçeye bağlı Balıkpazarı Yedievler Sokak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.Ö. ile eşi G.Ö. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada, 956,29 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu içmede kullanılan ekipman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ile G.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.