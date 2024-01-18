Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı!

Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Şahısların aracında ve adreslerindeki mikrodalgadan 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:08
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. 

Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma düzenlediği operasyon ile şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin aracında ve adreslerinde narkotik köşeleriyle arama yapıldı. 

Araçta ve adresteki mikrodalganın içinden 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mersin uyuşturucu Mikrodalga

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