Bursa'da vahşet: 5'i yavru 6 köpek ve 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Bursa'da vahşet: 5'i yavru 6 köpek ve 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:42

Kurşunlu Mahallesi'nde hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti.

Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu.

Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak.


Etiketler: #Bursa

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