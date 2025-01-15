Bursa'da vahşet: 5'i yavru 6 köpek ve 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiğinin değerlendirildiği bildirildi.
Kurşunlu Mahallesi'nde hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti.
Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu.
Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak.
Etiketler: #Bursa
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