Bursa'da vahşet: Evini basıp tabancayla yaraladı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:21

Merkez Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi 3'üncü İpek Sokak'ta, 24 Ekim Pazartesi saat 02.30 sıralarında; Mehmet T.’ye daha önce borç para veren M.B., bir süre sonra cep telefonu ile arayarak parasını geri istedi.

ÖNCE DİZİNDEN, SONRA BALDIRINDAN...

Mehmet T.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 arkadaşıyla birlikte, Mehmet T.’nin evine giden M.B., borcunu tekrar istedi.

Mehmet T.’nin yine olumsuz cevap vermesi üzerine M.B. ve yanında bulunan 3 kişi, Mehmet T.’yi önce darbetti ardından da tabanca ile dizinden ve baldırından vurarak yaraladı. Mehmet T.’nin yardım çığlıklarını ve silah seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet T.’nin olay yerindeki ilk ifadesine göre harekete geçen ekipler, şüpheli M.B. ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.