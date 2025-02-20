Şişli'de 5 katlı binada yangın!
Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'taki binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı.
Bu arada bir itfaiye eri, kurtarılan yurttaşlardan birine üşüdüğü için montunu ve kaskını verdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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