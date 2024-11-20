Bursa'da yoğun sis... Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü!
Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken; polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Bursa'da, kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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