Bursa'da yoğun sis... Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:31

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:31

Bursa'da, kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.