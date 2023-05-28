2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bursa'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da, yol kenarında vücudunun çok sayıda bölgesinden bıçaklanmış ceset bulundu. Cesedin, Murat Tok’a (43) ait olduğunu tespit eden polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 06:59
Bursa'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında; Muhittin Kırcal Sokak’ta yol üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı. 

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Bursa ceset

İlgili Haberler

Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Orhan Bursalı cumhuriyet TV'de o sözleri anımsattı:

Orhan Bursalı cumhuriyet TV'de o sözleri anımsattı: "Sinan Oğan seçmenini aldattı!"
PFDK'den Bursaspor’a para cezası!

PFDK'den Bursaspor’a para cezası!

En Çok Okunan Haberler