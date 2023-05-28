Bursa'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Bursa'da, yol kenarında vücudunun çok sayıda bölgesinden bıçaklanmış ceset bulundu. Cesedin, Murat Tok’a (43) ait olduğunu tespit eden polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında; Muhittin Kırcal Sokak’ta yol üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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