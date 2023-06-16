Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde bir aracın çarparak sürüklediği ihtimali üzerinde durulan cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi, Alaşar Mahallesi'nde, önceki gün saat 23.30 sıralarında; Yeni Yalova Bulvarı'ndan İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Otomobilini durduran sürücü, yerde hareketsiz yatan kişinin erkek olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda çok sayıda yara izi bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinde yara izlerini inceleyen polis ekipleri ayrıca olay yerinde bir aracın tampon bölümüne ait parçaların olduğunu tespit etti.
KİMLİĞİ BELİRLENECEK
Bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kimliği belirsiz ceset, olay yerindeki incelemenin ardından detaylı inceleme yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!