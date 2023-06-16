Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:01

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:03

Osmangazi ilçesi, Alaşar Mahallesi'nde, önceki gün saat 23.30 sıralarında; Yeni Yalova Bulvarı'ndan İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Otomobilini durduran sürücü, yerde hareketsiz yatan kişinin erkek olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda çok sayıda yara izi bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinde yara izlerini inceleyen polis ekipleri ayrıca olay yerinde bir aracın tampon bölümüne ait parçaların olduğunu tespit etti.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kimliği belirsiz ceset, olay yerindeki incelemenin ardından detaylı inceleme yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.