Bursa'da zabıta aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 22:34

Güncelleme: 06.01.2024 - 22:35

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan zabıta memuru Mücahit K. yönetimindeki zabıta aracı, dönüş yaptığı sırada arkasından gelen ehliyetsiz sürücü Talha A. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Emir İshak K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.