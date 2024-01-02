Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Mardin’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:16
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesinde, gece saat 15.30 saatlerinde seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastane’sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


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