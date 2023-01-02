Bursa'da 'zift deposunda' yangın paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift deposunda çıkan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 08:44
Bursa'da 'zift deposunda' yangın paniği
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Değirmenönü Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Cumalıkızık Merkez Şantiyesi'ndeki zift deposunda, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü.

2 SAATLİK MÜDAHALE...

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, 2 saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

Soğutma işlemlerinin sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Bursa zift Yangın

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