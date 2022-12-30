Bursa'da zincirleme suç... Oğlunun bıçaklandığı çorbacıyı basan baba 2 kişiyi bıçakladı: 3 yaralı

30 Aralık 2022 Cuma, 17:11

Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde Uğur K., çorbacıya giderek işyerinde çalışan Hakkı G.’den borç olarak verdiği parayı isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Uğur K. bıçakla elinden yaralandı.

Uğur K., adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BABASI VE AMCASI MEKANI BASTI

Olayı haber alıp çorbacıya gelen yaralı gencin babası Fuat K. ve amcası Murat K. ile işyeri çalışanları Berkay A. ve Cemal D. arasında kavga çıktı. Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga güçlükle sonlandırılırken, Berkay A. ve Cemal D., özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Fuat K., Murat K. ile Hakkı G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.