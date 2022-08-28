Son Dakika... Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen 47 kişilik tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişinin öldüğü belirlendi.
Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!