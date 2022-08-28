Son Dakika... Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü devrildi: 2 ölü

Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen 47 kişilik tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişinin öldüğü belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 09:56
Son Dakika... Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü devrildi: 2 ölü
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Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.


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